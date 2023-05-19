На тренировке Леха игроки сыграли на ограниченном пространстве 3 на 3 с большими воротами. Во время этого упражнения Цитаишвили продемонстрировал не только умение оставлять защитников в дураках, но и забивать.

Легионер Динамо попал на этикетку Coca-Cola – летом он должен вернуться в киевский клуб

Грузину удавалось буквально все, что он хотел сделать - соперники не могли его остановить. Пораженным остался и соотечественник Гио - Хвича Кварацхелия. Звезда Наполи написал в комментариях: "Твое время".

Напомним, контракт грузина с Лехом истекает 30 июня, после чего игрок должен вернуться в киевский клуб. К слову, в текущем сезоне он провел за поляков 25 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал 2 ассиста. Последние два месяца Георгий находился в глубоком запасе, часто вообще не попадая даже в заявку.

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