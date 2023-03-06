Суперліга, 25 тур.

ПАОК – Іонікос – 6:0

Голи: Ромао, 2 (аг), Константеліас, 24, Льямас, 28, Живкович, 30, Кендзьора, 54, Цімас, 90.

У 25 турі грецької Суперліги ПАОК зустрічався з Іонікосом. Перший гол команда Дмитра Чигринського пропустила вже на другій хвилині матчу. У підсумку Іонікос пропустив шість голів, не забивши жодного.

Кендзьора хотів будь-якою ціною покинути Україну: "Тепер Томек зітхнув з полегшенням"

Захисник Томаш Кендзьора відзначився в матчі дебютним голом у складі ПАОКа. Поляк вдруге з’явився на полі в цьому сезоні. Вперше він виходив на заміну в матчі проти Астераса. Зауважимо, що Кендзьора належить Динамо, а за грецький клуб він виступає на правах оренди. Український захисник Чигринський відіграв всі 90 хвилин.

Нагадаємо, що ПАОК тренує син Мірча Луческу, Разван. Після 25 турів команда Кендзьора посідає четверту сходинку, маючи у своєму активі 51 бал. Іонікос перебуває в зоні вильоту з 15 очками.

Зірка Динамо "феєрично" дебютував за ПАОК – команда Луческу втратила перемогу, пропустивши двічі на останніх хвилинах