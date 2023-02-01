"Ситуація Томека у Динамо була складною. Я маю на увазі людський аспект – він тренувався і жив у місці, де регулярно йдуть бойові дії, де літають дрони, йде бомбардування міста. Це вплинуло на його психіку і функціонування", – розповідав Пакановскі у ефірі Canal+ Sport.

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"Можу додати, що тепер Томек зітхнув з полегшенням. Ми зробили все, щоб Кендзьора знайшов клуб у країні, де він зможе зосередитись лише на виступах на полі. Найголовніше для нас і для нього те, що він змінив країну і більше не перебуває у центрі війни. Йому потрібні були зміни, щоб розвиватись у спортивному плані та вільно дихати ментально", – доповнив агент у коментарі SportoweFakty.

Нагадаємо, Кендзьора вдруге покидає Динамо на правах оренди. Після початку повномасштабної війни поляк влаштувався на кілька місяців у Леху, влітку повернувся до "біло-синіх", а нещодавно приєднався до грецького ПАОКа.

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