Зірка Динамо "феєрично" дебютував за ПАОК – команда Луческу втратила перемогу, пропустивши двічі на останніх хвилинах
Перша гра за нову команду для оборонця киян Томаша Кендзьори завершилась фіаско. Читайте звіт про матч на "Футбол 24".
Греція, Суперліга, 22-й тур
Астерас – ПАОК – 2:2
Голи: Сіто, 90, Атьєнса, 90+4 – Насберг, 6, Льямас, 82
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ПАОК на виїзді несподівано втратив важливі очки з середняком чемпіонату Астерасом. Гості вийшли вперед вже на 6-й хвилині зустрічі і володіли значною перевагою у першому таймі. По перерві господарі додали, але наприкінці матчу пропустили вдруге. Разван Луческу вирішив, що гра зроблена, і на 87-й хвилині дозволив дебютувати польському захиснику Динамо Томашу Кендзьорі.
Іншої думки був Астерас: на 90-й хвилині господарі один гол відквитали, а на четвертій доданій зуміли вирвати нічию. Повний провал оборони "чорно-білих"! Втрата очок не дозволила ПАОКу обійти Олімпіакос і піднятись на третю сходинку турнірної таблиці Суперліги.
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