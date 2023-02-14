Перша гра за нову команду для оборонця киян Томаша Кендзьори завершилась фіаско. Читайте звіт про матч на "Футбол 24".

Греція, Суперліга, 22-й тур

Астерас – ПАОК – 2:2

Голи: Сіто, 90, Атьєнса, 90+4 – Насберг, 6, Льямас, 82

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ПАОК на виїзді несподівано втратив важливі очки з середняком чемпіонату Астерасом. Гості вийшли вперед вже на 6-й хвилині зустрічі і володіли значною перевагою у першому таймі. По перерві господарі додали, але наприкінці матчу пропустили вдруге. Разван Луческу вирішив, що гра зроблена, і на 87-й хвилині дозволив дебютувати польському захиснику Динамо Томашу Кендзьорі.

Іншої думки був Астерас: на 90-й хвилині господарі один гол відквитали, а на четвертій доданій зуміли вирвати нічию. Повний провал оборони "чорно-білих"! Втрата очок не дозволила ПАОКу обійти Олімпіакос і піднятись на третю сходинку турнірної таблиці Суперліги.

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