1/8 фіналу Кубка Лібертадорес

Інтернасьйонал (Бразилія) – Рівер Плейт (Аргентина) – 2:1 (1:2, по пен. 4:3)

Голи: Меркадо, 70, Алан Патрік, 78 – Рохас, 90

В першій зустрічі Інтернасьйонал поступився Рівер Плейту з рахунком 1:2. Команда, в якій виступають екс-гравці Шахтаря Луїс Адріано і Алан Патрік, а також екс-півзахисник Динамо Де Пена, намагалися швидко відкрити рахунок, однак всі спроби були марними. До перерви нулі на табло так і залишились.

Екс-зірка Шахтаря та форварда Барселони не врятували команду від вильоту з Кубка Лібертадорес – пенальті вирішили все

У другій половині гри Маркадо вивів Інтернасьйонал вперед на 70 хвилині, а Алан Патрік подвоїв перевагу своєї команди. Рівер Плейт зумів відіграти один м'яч і звести гру до серії пенальті.

Командам, щоб вирішити долю путівки в 1/4, довелося пробити 20 пенальті. Один з них вдало реалізував Луїс Адріано, а ось екс-гравець киян Де Пена промахнувся з позначки. Поставив крапку в матчі голкіпер Інтернасьйонал, який зміг переграти свого опонента.