Кубок Лібертадорес, 1/8 фіналу

Атлетіко Паранаенсе – Болівар – 2:0 (перший матч 1:3, по пен 4:5)

Голи: Фернандінью, 31 (пен), Роке, 67

В першому матчі Атлетіко Паранаенсе зазнав поразки з рахунком 1:3. У матчі-відповіді господарі були наповнені рішучістю відігратися і здобути путівку в наступну стадію.

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Відкрити рахунок Атлетіко Паранаенсе вдалося з пенальті на 31 хвилині матчу. До позначки підійшов екс-півзахисник Шахтаря Фернандінью і не схибив. Під завісу першого тайму Болівар зрівняв цифри на табло, втім, VAR розгледів порушення правил. По перерві Вітор Роке, новачок Барселони, подвоїв перевагу своєї команди.

Два забитих голи звели загальний рахунок до 3:3. Доля путівки в наступну стадію вирішувала серія пенальті. Останнім пробивав центральний захисник Атлетіко Паранаенсе Хелен і зробив це погано.