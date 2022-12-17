74-річному екс-футболісту діагностували невиліковну хворобу, яка раніше забрала життя, зокрема, Фернандо Ріксена. Також від бічного аміотрофічного склерозу страждає Хуан Карлос Унсуе – колишній тренер Барселони. Про невтішний діагноз своєї легенди повідомили на офіційному сайті Реала.

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Мігель Анхель Гонсалес Суарес отримує всю необхідну медичну допомогу в одній із іспанських лікарень. Поруч із ним перебувають члени сім'ї.

Зазначимо, Міхель Анхель провів у Реалі 18 сезонів (1968-1986). Зіграв 346 ігор і виграв 8 чемпіонських титулів Іспанії, 5 Кубків, 2 Кубка УЄФА і був визнаний найкращим голкіпером Ла Ліги 1975/76. У складі національної команди воротар зіграв 18 поєдинків, їздив на чемпіонат світу-1978. Екс-голкіпер залишився у Реалі і після завершення кар'єри – працював тренером воротарів, директором клубної бази і представником "вершкових".

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