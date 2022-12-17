74-летнему экс-футболисту диагностировали неизлечимую болезнь, которая раньше унесла жизни, в частности, Фернандо Риксена. Также от бокового амиотрофического склероза страдает Хуан Карлос Унсуэ – бывший тренер Барселоны. О печальном диагнозе своей легенды сообщили на официальном сайте Реала.

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Мигель Анхель Гонсалес Суарес получает всю необходимую медицинскую помощь в одной из испанских больниц. Рядом с ним находятся члены семьи.

Отметим, Михель Анхель провел в Реале 18 сезонов (1968–1986). Сыграл 346 игр и выиграл 8 чемпионских титулов Испании, 5 Кубков, 2 Кубка УЕФА и был признан лучшим голкипером Ла Лиги 1975/76. В составе национальной команды вратарь сыграл 18 поединков, ездил на чемпионат мира-1978. Экс-голкипер остался в Реале и после завершения карьеры – работал тренером вратарей, директором клубной базы и представителем "сливочных".

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