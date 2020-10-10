"Аталанті потрібно продовжувати так само, як вони робили це досі. Виграти Скудетто для Бергамо було б дивом, навіть незважаючи на все, що вони вже зробили.

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Аталанта – великий клуб. У них є любляча публіка і великий тренер, який дав гравцям сили, змусивши їх вивчити його футбольну філософію. Я сказав Джан П'єро Гасперіні, що у нього є лише дві перешкоди: зобов'язання у Лізі чемпіонів, які змусять його втрачати очки, і потенційна зарозумілість", – цитує Саккі Football Italia з посиланням на Festival dello Sport.

Нагадаємо, у минулому сезоні команда нашого Руслана Маліновського завоювала "бронзу" в Серії А та дійшла до чвертьфіналу Ліги чемпіонів. Нинішню кампанію бергамаски розпочали з трьох перемог у трьох матчах і наразі очолюють турнірну таблицю чемпіонату Італії.

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