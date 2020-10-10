Легендарний Саккі вірить у чемпіонство Аталанти – у команди Маліновського є лише дві перешкоди
Колишній тренер Мілана та збірної Італії Арріго Саккі оцінив шанси Аталанти поборотися за Скудетто.
"Аталанті потрібно продовжувати так само, як вони робили це досі. Виграти Скудетто для Бергамо було б дивом, навіть незважаючи на все, що вони вже зробили.
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Аталанта – великий клуб. У них є любляча публіка і великий тренер, який дав гравцям сили, змусивши їх вивчити його футбольну філософію. Я сказав Джан П'єро Гасперіні, що у нього є лише дві перешкоди: зобов'язання у Лізі чемпіонів, які змусять його втрачати очки, і потенційна зарозумілість", – цитує Саккі Football Italia з посиланням на Festival dello Sport.
Нагадаємо, у минулому сезоні команда нашого Руслана Маліновського завоювала "бронзу" в Серії А та дійшла до чвертьфіналу Ліги чемпіонів. Нинішню кампанію бергамаски розпочали з трьох перемог у трьох матчах і наразі очолюють турнірну таблицю чемпіонату Італії.
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