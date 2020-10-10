"Аталанте нужно продолжать так же, как они делали это до сих пор. Выиграть Скудетто для Бергамо было бы чудом, даже несмотря на все, что они уже сделали.

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Аталанта – большой клуб. У них есть любящая публика и великий тренер, который дал игрокам силы, заставив их изучить его футбольную философию. Я сказал Джан Пьеро Гасперини, что у него есть только два препятствия: обязательства в Лиге чемпионов, которые заставят его терять очки, и потенциальное высокомерие", – цитирует Сакки Football Italia со ссылкой на Festival dello Sport.

Напомним, в прошлом сезоне команда нашего Руслана Малиновского завоевала "бронзу" в Серии А и дошла до четвертьфинала Лиги чемпионов. Нынешнюю кампанию бергамаски начали с трех побед в трех матчах и теперь возглавляют турнирную таблицу чемпионата Италии.

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