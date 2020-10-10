Легендарный Сакки верит в чемпионство Аталанты – у команды Малиновского есть только два препятствия
Бывший тренер Милана и сборной Италии Арриго Сакки оценил шансы Аталанты побороться за Скудетто.
"Аталанте нужно продолжать так же, как они делали это до сих пор. Выиграть Скудетто для Бергамо было бы чудом, даже несмотря на все, что они уже сделали.
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Аталанта – большой клуб. У них есть любящая публика и великий тренер, который дал игрокам силы, заставив их изучить его футбольную философию. Я сказал Джан Пьеро Гасперини, что у него есть только два препятствия: обязательства в Лиге чемпионов, которые заставят его терять очки, и потенциальное высокомерие", – цитирует Сакки Football Italia со ссылкой на Festival dello Sport.
Напомним, в прошлом сезоне команда нашего Руслана Малиновского завоевала "бронзу" в Серии А и дошла до четвертьфинала Лиги чемпионов. Нынешнюю кампанию бергамаски начали с трех побед в трех матчах и теперь возглавляют турнирную таблицу чемпионата Италии.
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