Маліновський не потрапив у топ-5 – рейтинг зарплат Аталанти
Італійська La Gazzetta dello Sport оприлюднила щорічний рейтинг зарплат усіх клубів Серії А.
Прогнозовано на вершині списку опинився Ювентус, який сумарно платить своїм гравцям 236 млн євро на рік. Далі з великим відставанням іде Інтер (149 млн), Рома (112), Наполі (105) та Мілан (90).
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Аталанта, яка другий рік поспіль фінішує серед лідерів, має доволі скромний зарплатний бюджет – лише 10-й серед усіх команд ліги. Бергамаски сумарно витрачають 42,6 млн євро.
Наш Руслан Маліновський з 1 млн євро на рік – восьмий серед гравців Аталанти за рівнем зарплати. Найбільше (2 млн) заробляє капітан Папу Гомес. Загалом, українця випереджають лише лідери "нерадзуррі", а також один літній новачок – росіянин Олексій Міранчук.
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