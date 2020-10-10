Прогнозовано на вершині списку опинився Ювентус, який сумарно платить своїм гравцям 236 млн євро на рік. Далі з великим відставанням іде Інтер (149 млн), Рома (112), Наполі (105) та Мілан (90).

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Аталанта, яка другий рік поспіль фінішує серед лідерів, має доволі скромний зарплатний бюджет – лише 10-й серед усіх команд ліги. Бергамаски сумарно витрачають 42,6 млн євро.

Наш Руслан Маліновський з 1 млн євро на рік – восьмий серед гравців Аталанти за рівнем зарплати. Найбільше (2 млн) заробляє капітан Папу Гомес. Загалом, українця випереджають лише лідери "нерадзуррі", а також один літній новачок – росіянин Олексій Міранчук.

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