На офіційному сайті Кардіфф оголосив про перехід відомого півзахисника. Аарон Ремзі приєднався до команди у статусі вільного агента після того, як припинив співпрацю з Ніццою по обопільній згоді.

Лісабонський Спортінг віддав рекордні гроші за бомбардира з Чемпіоншипу – клаусула складає 100 млн євро

Півзахисник підписав контракт з новим клубом на два сезони – до 2025 року. Ремзі вже виступав за Кардіфф з 1999 по 2008 рік. Саме у валлійській команді футболіст розпочав свою професіональну кар'єру.

Ремзі буде грати під 10-м номером. Він спробує допомогти своїй команді вийти в АПЛ з Чемпіоншипа у сезоні 2023/24.

Вигнанці Реала й Барселони, чемпіон світу, Рамос, багатій з МЮ і друг для Циганкова – 15 найкращих вільних агентів