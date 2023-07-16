На официальном сайте Кардифф объявил о переходе известного полузащитника. Аарон Рэмзи присоединился к команде в статусе свободного агента после прекращения сотрудничества с Ниццей по обоюдному согласию.

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Полузащитник подписал контракт с новым клубом на два сезона – до 2025 года. Рэмзи уже выступал за Кардифф с 1999 по 2008 год. Именно в валлийской команде футболист начал свою профессиональную карьеру.

Рэмзи будет играть под 10-м номером. Он попытается помочь своей команде выйти в АПЛ из Чемпионшипа в сезоне 2023/24.

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