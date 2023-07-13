"Леви" офіційно оголосили про перехід Віктора Дьокереша з Ковентрі. Новачок отримав 5-річний контракт, футболку з номером 9 і клаусулу на 100 млн євро.

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За інформацією інсайдерів, Спортінг заплатив Ковентрі 24 млн євро, що є новим трансферним рекордом лісабонців. У минулому сезоні 25-річний швед став другим бомбардиром Чемпіоншипу – 21 гол та 10 асистів у 46 матчах. Ковентрі дійшов до фіналу плей-офф, але поступився Лутону.

Спортінг минулий розіграш чемпіонату Португалії завершив лише четвертим і буде виступати в Лізі Європи.

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