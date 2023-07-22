Давід Сілва може вже найближчим часом може завершити кар'єру футболіста. Гравець виступав за Валенсію, Манчестер Сіті та інші клуби.

Легендарний іспанський півзахисник Давід Сілва, який нині виступає за Реал Сосьєдад, розмірковує над можливістю закінчити професійну кар'єру. Про це пише інсайдер Фабріціо Романо.

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За інформацією джерела, Сілва не планував завершувати професійні виступи, але отримана травма змусила іспанця серйозно замислитись над даним варіантом – футболіст порвав хрестоподібні зв'язки на лівому коліні.

Нагадаємо, колишній гравець Манчестер Сіті та Валенсії виступає за баскський клуб з серпня 2020-го. За цей час він забив 7 голів та віддав 18 результативних передач у 93 матчах. Чинний контракт Сілви розрахований до літа 2024 року.