Давид Силва может уже в ближайшее время завершить карьеру футболиста. Игрок выступал за Валенсию, Манчестер Сити и другие клубы.

Легендарный испанский полузащитник Давид Силва, ныне выступающий за Реал Сосьедад, размышляет над возможностью окончить профессиональную карьеру. Об этом пишет инсайдер Фабрицио Романо.

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По информации источника, Силва не планировал завершать профессиональную карьеру, но полученная травма заставила испанца серьезно задуматься над таким вариантом – футболист разорвал крестообразные связки на левом колене.

Напомним, бывший игрок Манчестер Сити и Валенсии выступает за баскский клуб с августа 2020-го. За это время он забил 7 голов и отдал 18 результативных передач в 93 матчах. Действующий контракт Силвы рассчитан до лета 2024 года.