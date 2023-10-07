"Я пробув там три чверті року. Тоді вже розпочалася війна з Кримом. Я побачив те, чого ніколи не сподівався побачити.

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Я стояв на світлофорі, і до моєї машини підійшли невідомі люди в чорному одязі з палицями. У мене зупинилося серце. Вони пройшли повз мою машину, але потім повністю знищили поліцейську машину. Поліціянт вискочив і його побили.

Повернутись зараз до Києва? Я бачив, як пів міста згоріло. Я не думаю, що є якісь гроші, які змусять мене на це піти", – заявив Ленс в інтерв'ю Voetbalzone.

Нагадаємо, Джермейн виступав у складі Динамо з 2013 по 2015 роки – у 78 матчах за киян він відзначився 16 голами та 19 асистами. Влітку 2015-го Ленс перейшов у Сандерленд за 11,4 млн євро. Нині 35-річний футболіст виступає у третьому дивізіоні Франції за Версаль.

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