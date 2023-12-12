Флоридський клуб офіційно підтвердив перше у своїй історії міжнародне турне. Інтер Маямі завітає до Саудівської Аравії на Сезонний кубок Ер-Ріяда.

Мессі став спортсменом року за версією Time

Суперниками Мессі, Кривцова і компанії стануть місцеві гранди – Аль-Хіляль та Аль-Наср. 29 січня Інтер зустрінеться з першими, за яких виступають Мітровіч, Мілінковіч-Савіч, Кулібалі та інші зірки. Втім, головною стравою все ж має стати поєдинок з Аль-Насром 1 лютого. Вболівальники матимуть змогу насолодитися ще однією дуеллю Мессі і Роналду, хоча й на товариському рівні.

Нагадаємо, рік тому вже була схожа вистава. Роналду у складі збірної команди зірок Аль-Насра/Аль-Хіляля поступився ПСЖ 4:5, коли Мессі ще виступав за французький клуб.

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