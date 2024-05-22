Легенда збірної Бразилії різко розкритикував нинішнє покоління гравців: "Вони дуже дурні"
Колишній форвард Барселони, ПСВ та збірної Бразилії Ромаріо висловився щодо сучасного футболу.
"Я думаю, що на полі мій успіх був би більшим, тому що теперішні гравці дуже дурні. Вони занадто багато бігають.
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У мій час футбол був також фізичним, це завжди було так, але гравці були набагато технічнішими та набагато розумнішими. Я впевнений, що сьогодні я забив би понад 2000 голів", – цитує бразильця Marca.
Нагадаємо, що Ромаріо повернувся на поле і виступає за Амеріку. Він також є президентом клубу. На цю мить він не зіграв жодного матчу.
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