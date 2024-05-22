"Я думаю, що на полі мій успіх був би більшим, тому що теперішні гравці дуже дурні. Вони занадто багато бігають.

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У мій час футбол був також фізичним, це завжди було так, але гравці були набагато технічнішими та набагато розумнішими. Я впевнений, що сьогодні я забив би понад 2000 голів", – цитує бразильця Marca.

Нагадаємо, що Ромаріо повернувся на поле і виступає за Амеріку. Він також є президентом клубу. На цю мить він не зіграв жодного матчу.

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