У вівторок, 2 січня, перестало битися серце Анхеля Кастельяноса. Про смерть легенди іспанського футболу повідомив його колишній клуб Валенсія.

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Анхель Кастельянос пішов з життя через важку хворобу у віці 71 року. За свою кар'єру він встиг пограти за Гранаду та Валенсію. У 2017 році він став почесним президентом "червоно-білих". За Валенсію Кастельянос виступав з сезону 1976/77. У складі "кажанів" він провів понад 200 матчів. Разом з Валенсією іспанець здобував Кубок володарів кубків та Суперкубок Європи, а також вигравав Кубок Іспанії.

За свою кар'єру Кастельянос зіграв у 381 матчі. В його активі 13 голів.

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