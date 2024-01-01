29 грудня окупанти завдали масованого удару по столиці України. Однією з жертв стала колишня футболістка Вікторія Котлярова.

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Дівчина, якій невдовзі мало виповнитися 28 років, загинула разом зі своєю мамою Людмилою, повідомляє UAF Women's football.

Зауважимо, що Котлярова упродовж своєї кар'єри виступала за кілька українських клубів. Зокрема, за київський Атекс, чернігівський Спартак та уманський Ятрань-Берестовець.

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