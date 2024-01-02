Во вторник, 2 января, перестало биться сердце Анхеля Кастельяноса. О смерти легенды испанского футбола сообщил его бывший клуб Валенсия.

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Анхель Кастельянос ушел из жизни из-за тяжелой болезни в возрасте 71 года. За свою карьеру он успел поиграть за Гранаду и Валенсию. В 2017 году он стал почетным президентом "красно-белых". За Валенсию Кастельянос выступал с сезона 1976/77. В составе "летучих мышей" он провел более 200 матчей. Вместе с Валенсией испанец завоевывал Кубок обладателей кубков и Суперкубок Европы, а также выигрывал Кубок Испании.

За свою карьеру Кастельянос сыграл в 381 матче. В его активе 13 голов.

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