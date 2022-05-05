Екс-півзахисник Шахтаря Жадсон знову залишився без команди.

Боси Віторії ініціювали розрив угоди із Жадсоном – бразилець поставив свій підпис під документом щодо дострокового припинення контракту, повідомляє Futebolbahiano.

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Причиною стала відсутність Жадсона на останній грі – півзахисник послався на сімейні проблеми. Transfermarkt повідомляє, що бразилець без клубу з 28 квітня.

Загалом, Жадсон відіграв за Віторію в 12 поєдинках, у яких забив 2 голи та віддав 1 асист у бразильській Серії C.

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