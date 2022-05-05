Экс-полузащитник Шахтера Жадсон снова остался без команды.

Боссы Витории инициировали разрыв соглашения с Жадсоном – бразилец поставил свою подпись под документом по поводу досрочного прекращения контракта, сообщает Futebolbahiano.

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Причиной стало отсутствие Жадсона на последней игре – полузащитник сослался на семейные проблемы. Transfermarkt сообщает, что бразилец без клуба с 28 апреля.

В общем, Жадсон отыграл за Виторию в 12 поединках, в которых забил 2 гола и отдал 1 ассист в бразильской Серии C.

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