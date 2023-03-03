У черговому турі чемпіонату Сербії лідер першості мінімально здолав головного переслідувача. Читайте звіт про поєдинок на "Футбол 24".

Сербія, Суперліга, 24-й тур

Црвена Звезда – Партизан – 1:0

Гол: Віго,5

Вилучення: Гомес, 90 (Партизан, червона картка)

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В рамках 24-го туру чемпіонату Сербії відбулось надпринципове протистояння між Црвеною Звездою і Партизаном, більше відоме як Вічне або Белградське дербі. Гостей вперше у статусі головного тренера вивів легендарний захисник Шахтаря Ігор Дуляй, який після відставки Гордана Петріча очолив "чорно-білих".

Перший милинець для наставника Партизана виявився гливким – долю матчу вирішив єдиний гол, забитий "червоно-білими" на самому початку зустрічі. Перший тайм був за господарями, однак по перерві гості повністю переграли суперника, проте не змогли бодай зрівняти. На останній хвилині Партизан взагалі залишився у меншості – Рікардо Гомес за грубий фол отримав пряму червону картку.

Мінімальна перемога принесла Црвені Звезді 66 очок – вона вже на 16 пунктів випереджає Партизан. У спину Дуляю і Ко дихає Бачка-Топола з 49 балами.

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