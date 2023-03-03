Легенда Шахтера с поражения дебютировал в Вечном дерби – быстрый гол и удаление ставят крест на мечтах о чемпионстве
В очередном туре чемпионата Сербии лидер первенства минимально одолел главного преследователя. Читайте отчет о поединке на "Футбол 24".
Сербия, Суперлига, 24-й тур
Црвена Звезда – Партизан – 1:0
Гол: Виго,5
Удаление: Гомес, 90 (Партизан, красная карточка)
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В рамках 24-го тура чемпионата Сербии состоялось сверхпринципиальное противостояние между Црвеной Звездой и Партизаном, больше известное как Вечное или Белградское дерби. Гостей впервые в статусе главного тренера вывел легендарный защитник Шахтера Игор Дуляй, который после отставки Гордана Петрича возглавил "черно-белых".
Первый блин для наставника Партизана вышел комом – судьбу матча решил единственный гол, забитый "красно-белыми" в самом начале встречи. Первый тайм был за хозяевами, однако после перерыва гости полностью переиграли соперника, но так не смогли хотя бы сравнять. На последней минуте Партизан вообще остался в меньшинстве – Рикардо Гомес за грубый фол получил прямую красную карточку.
Минимальная победа принесла Црвене Звезде 66 очков – она уже на 16 пунктов опережает Партизан. В спину Дуляю и Ко дышит Бачка-Топола с 49 баллами.
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