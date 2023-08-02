Аль-Шабаб звернувся до вінгера Фулхема Вілліана з офіційною пропозицією, інформує інсайдер Фабріціо Романо. Клуб запропонував бразильцеві вигідні фінансові умови.

Вілліан залишається в АПЛ – екс-зірка Шахтаря уклав контракт із найстарішим лондонським клубом

34-річний Вілліан продовжив контракт із "котеджерами" за схемою 1+1 рівно десять днів тому, але зацікавився пропозицією арабів. Відповідно до джерела, екс-гравець Шахтаря звернувся до керівництва лондонського клубу стосовно цього питання. Повідомляється, що сторони обговорюють, як їм вчинити в цій ситуації. Водночас Аль-Шабаб наполягає на цьому трансфері.

У складі лондонської команди Вілліан минулого сезону зіграв 30 матчів, у яких забив п'ять голів і віддав шість асистів.

У складі Шахтаря бразилець чотири рази вигравав УПЛ, а в сезоні 2008/09 допоміг "гірникам" завоювати Кубок УЄФА.

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