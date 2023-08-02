Легенда Шахтаря з АПЛ заінтригований пропозицією зі Саудівської Аравії – 10 днів тому він продовжив контракт
Вінгер Фулхема Вілліан отримав вигідну фінансову пропозицію від клубу зі Саудівської Аравії.
Аль-Шабаб звернувся до вінгера Фулхема Вілліана з офіційною пропозицією, інформує інсайдер Фабріціо Романо. Клуб запропонував бразильцеві вигідні фінансові умови.
Вілліан залишається в АПЛ – екс-зірка Шахтаря уклав контракт із найстарішим лондонським клубом
34-річний Вілліан продовжив контракт із "котеджерами" за схемою 1+1 рівно десять днів тому, але зацікавився пропозицією арабів. Відповідно до джерела, екс-гравець Шахтаря звернувся до керівництва лондонського клубу стосовно цього питання. Повідомляється, що сторони обговорюють, як їм вчинити в цій ситуації. Водночас Аль-Шабаб наполягає на цьому трансфері.
У складі лондонської команди Вілліан минулого сезону зіграв 30 матчів, у яких забив п'ять голів і віддав шість асистів.
У складі Шахтаря бразилець чотири рази вигравав УПЛ, а в сезоні 2008/09 допоміг "гірникам" завоювати Кубок УЄФА.
Роналду запустив "золоту лихоманку" – Саудівська Аравія сприяє багатим, принижує слабких і доларами затикає критиків