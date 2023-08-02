Аль-Шабаб обратился к вингеру Фулхэма Виллиану с официальным предложением, информирует инсайдер Фабрицио Романо. Клуб предложил бразильцу выгодные финансовые условия.

Виллиан остается в АПЛ – экс-звезда Шахтера заключил контракт со старейшим лондонским клубом

34-летний Виллиан продлил контракт с "дачниками" по схеме 1+1 ровно десять дней назад, но заинтересовался предложением арабов. Согласно источнику, экс-игрок Шахтёра обратился к руководству лондонского клуба по этому поводу. Сообщается, что стороны обсуждают, как им быть в этой ситуации. В то же время Аль-Шабаб настаивает на этом трансфере.

В составе лондонской команды Виллиан в прошлом сезоне сыграл 30 матчей, в которых забил пять голов и отдал шесть ассистов.

В составе Шахтёра бразилец четырежды выигрывал УПЛ, а в сезоне 2008/09 помог "горнякам" завоевать Кубок УЕФА.

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