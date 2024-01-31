"Останнім часом у моєму житті не відбулося нічого такого, про що можна згадати і розповісти. Справа в тому, що уподовж двох тижнів мене прихопило серйозне ГРЗ, тож ніде не їздив. Ще досі повертаю нормальні кондиції своєму організму. Але сьогодні вибрався нарешті на товариський матч у Винниках.

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Зимовою риболовлею, не захоплююсь – цим "перехворів" уже давно". А щодо матчів, які переглядав останнім часом... Їх дуже багато, навіть важко вибрати якийсь конкретний. Звичайно, що дивлюся Іспанію. Поєдинки Реала та Жирони намагаюся взагалі не пропускати. Особливе враження справив на мене хет-трик Довбика у ворота Севільї, а також перемога Реала з Луніним над Барселоною (4:1) у фіналі Суперкубка. Також слідкую за іншими нашими хлопцями – Миколенком, Забарним, Трубіним, Зінченком… Українських легіонерів стало так багато, що тільки встигай! Може, дасть Бог, ще й Судаков незабаром кудись перейде", – сказав Вірт у коментарі YeSport.

Нагадаємо, після закінчення ігрової кар'єри Юрій Миколайович розпочав тренерську діяльність. Очолював Верес та львівський Рух. Нині коуч перебуває у творчій відпустці.

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