"В последнее время в моей жизни не произошло ничего такого, о чем можно вспомнить и рассказать. Дело в том, что в течение двух недель меня прихватило серьезное ОРЗ, поэтому никуда не ездил. До сих пор возвращаю нормальные кондиции своему организму. Но сегодня выбрался наконец на товарищеский матч в Винниках.

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Зимней рыбалкой, не увлекаюсь – этим "переболел" уже давно". А насчет матчей, которые просматривал в последнее время... Их очень много, даже трудно выбрать какой-то конкретный. Конечно, смотрю Испанию. Поединки Реала и Жироны стараюсь вообще не пропускать. Особое впечатление произвел на меня хет-трик Довбика в ворота Севильи, а также победа Реала с Луниным над Барселоной (4:1) в финале Суперкубка. Также слежу за другими нашими ребятами – Миколенко, Забарным, Трубиным, Зинченко... Украинских легионеров стало так много, что только успевай! Может, даст Бог, еще и Судаков вскоре куда-то перейдет", – сказал Вирт в комментарии YeSport.

Напомним, после окончания игровой карьеры Юрий Николаевич начал тренерскую деятельность. Возглавлял Верес и львовский Рух. Сейчас коуч находится в творческом отпуске.

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