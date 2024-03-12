Термаліка Нецеча офіційно підтвердила звільнення іменитого поляка з посади головного тренера.

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"Слоники" погано розпочали 2024 рік, набравши всього 2 очки у 4 турах другого дивізіону Польщі. Виліт команді не загрожує, але і поборотися за підвищення в Екстраклясу навряд вийде. Для 44-річного Лєвандовскі це друге звільнення з Термаліки. Цього разу він протримався 8 місяців.

Додамо, що у складі "слоників" виступають троє українців – Артем Путівцев (капітан), Тарас Завійський та Андрій Домбровський.

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