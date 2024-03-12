Термалика Нецеча официально подтвердила увольнение именитого поляка с поста главного тренера.

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"Слоники" плохо начали 2024 год, набрав всего 2 очка в 4 турах второго дивизиона Польши. Вылет команде не грозит, но и побороться за повышение в Экстраклясу вряд ли получится. Для 44-летнего Левандовски это второе увольнение из Термалики. На этот раз он продержался 8 месяцев.

Добавим, что в составе "слоников" выступают трое украинцев – Артем Путивцев (капитан), Тарас Завийский и Андрей Домбровский.

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