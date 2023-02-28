Після того, як сербський фахівець покинув Шахтар у 2019 році, він працював у тренерському штабі Партизана. Після звільнення Гордана Петріча керівництво клубу запропонувало посаду Дуляю. На лаві запасних 43-річний Дуляй дебютує в матчі проти Црвени Звезди.

Дуляй увійшов до тренерського штабу Партизана

"У мене такі ж відчуття, як у 1990 році в Тополі, коли в гостях був Партизан і я грав за господарів, тому що одного гравця не вистачало. Після матчу питали: "Чий це малий?", а потім передали моєму татові, що тренування у вівторок на стадіоні Партизан. Ну, ось так я зараз почуваюся. Це подобається, є багато хвилювання, але це нормально і позитивно. Серце починає битися", – цитує тренера Sportal.

Ігор Дуляй відіграв за Шахтар 196 матчів. Він забив шість голів і оформив дві результативні передачі. У складі "гірників" серб вигравав Кубкок УЄФА. З 2016 по 2019 роки Дуляй працював асистентом Фонсеки у Шахтарі.

Після 23-х турів чемпіонату Сербії Партизан відстає від Црвени Звезди на 13 очок.

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