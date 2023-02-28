После того, как сербский специалист покинул Шахтер в 2019 году, он работал в тренерском штабе Партизана. После увольнения Гордана Петрича руководство клуба предложило должность Дуляю. На скамейке запасных 43-летний Дуляй дебютирует в матче против Црвены Звезды.

Дуляй увійшов до тренерського штабу Партизана

"У меня такие же ощущения, как в 1990 году в Тополе, когда в гостях был Партизан и я играл за хозяев, потому что одного игрока не хватало. После матча спрашивали: "Чей это малый?", а затем передали моему папе, что тренировка во вторник на стадионе Партизан. Ну, вот так я сейчас себя чувствую. Это нравится, есть много волнения, но это нормально и положительно. Сердце начинает биться", – цитирует тренера Sportal.

Игорь Дуляй отыграл за Шахтер 196 матчей. Он забил шесть голов и оформил две результативные передачи. В составе "горняков" серб выигрывал Кубкок УЕФА. С 2016 по 2019 годы Дуляй работал ассистентом Фонсеки в Шахтере.

После 23 туров чемпионата Сербии Партизан отстает от Црвены Звезды на 13 очков.

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