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Дуляй увійшов до тренерського штабу Партизана

09:46 215 Читать на русском
Дуляй увійшов до тренерського штабу Партизана
Ігор Дуляй / Фото з відкритих джерел

Екс-гравець і тренер донецького Шахтаря Ігор Дуляй офіційно змінив місце роботи.

Колишній півзахисник донецького Шахтаря Ігор Дуляй став одним із наставників Партизана, який очолює Саво Мілошевіч, повідомляє офіційний сайт клубу. До слова, Ігор розпочав свою кар’єру саме у белградському клубі у 1997 році, звідки 2003-го перейшов до складу "помаранчево-чорних".

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Нагадаємо, у 2016-му році він став асистентом Паулу Фонсеки, а згодом і Луїша Каштру. У складі донецького клубу Дуляй зіграв 118 матчів, забивши при цьому 5 м'ячів. У сезоні 2008/09 з Шахтарем він став володарем останнього Кубка УЄФА.

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