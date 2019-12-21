Дуляй увійшов до тренерського штабу Партизана

Екс-гравець і тренер донецького Шахтаря Ігор Дуляй офіційно змінив місце роботи.

Колишній півзахисник донецького Шахтаря Ігор Дуляй став одним із наставників Партизана, який очолює Саво Мілошевіч, повідомляє офіційний сайт клубу. До слова, Ігор розпочав свою кар’єру саме у белградському клубі у 1997 році, звідки 2003-го перейшов до складу "помаранчево-чорних".

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Нагадаємо, у 2016-му році він став асистентом Паулу Фонсеки, а згодом і Луїша Каштру. У складі донецького клубу Дуляй зіграв 118 матчів, забивши при цьому 5 м'ячів. У сезоні 2008/09 з Шахтарем він став володарем останнього Кубка УЄФА.

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