Дженоа заздалегідь гарантувала собі повернення в Серію А, тому домашній матч останнього туру проти Барі був напівтовариським. Також він виявився прощальним для 36-річного захисника "грифонів" Доменіко Крішіто.

Суперники видали божевільну перестрілку 4:3, яку підсумував якраз ветеран. Головний тренер Дженоа Альберто Джилардіно випустив Крішіто на останню хвилину, а Бадель дуже вчасно заробив пенальті. "Міммо" всю кар'єру славився якісним виконанням 11-метрових. Не схибив і цього разу, довівши стадіон до екстазу.

Після фінального свистка Крішіто зачитав зворушливу промову. Легенда "грифонів" у еліті вже не зіграє, оскільки вирішив розпочати тренерську роботу з юнацькою командою.

Доменіко зупинився на таких цифрах у футболці Дженоа – 291 матч, 31 гол та 13 асистів. Також є 26 поєдинків за збірну Італії. Крім генуезців, захисник встиг пограти за Ювентус, пітерський Зеніт і Торонто. Крішіто перетинався з Андрієм Шевченком у жахливому сезоні 2021/22, який завершився вильотом Дженоа з еліти. Піврічний досвід в МЛС ветерану не сподобався, і він вже тоді оголошував про завершення кар'єри. Втім, серце підказало повернутися до Дженоа ще раз, щоб поставити красиву крапку і допомогти команді повернутися в Серію А.

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