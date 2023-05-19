Статус гравця основи, рекорд за кількістю асистів та фундаментальна роль у побудовах Сімоне Індзагі. Футбол 24 спільно з партнером HLIBNY DAR розповідає про вихованця клубної академії Інтера Федеріко Дімарко.

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У травні 2003-го на трибунах Сан-Сіро сидів засмучений 5-річний хлопчик. Щойно Андрій Шевченко забив у ворота його улюбленого Інтера. То була остання компенсована хвилина до першого тайму. Це означало, що "нерадзуррі" треба забивати двічі, щоб пройти до фіналу Ліги чемпіонів. На 84-й хвилині Обафемі Мартінс рахунок зрівняв, утім цього виявилося недостатньо. Інтер припинив боротьбу.

Минуло рівно 20 років і на Сан-Сіро у півфіналі ЛЧ знову зійшлися Інтер та Мілан, а той 5-річний хлопчик вже не сидів на трибунах, а ганяв лівим флангом. На 11-й хвилині першого поєдинку він прорвався по своїй бровці, покотив м'яч на Генріха Мхітаряна, а той зробив рахунок 2:0.

Джанні Дімарко / milano.corriere.it

Обидва сини Джанні Дімарко обожнювали футбол. Федеріко та Крістіан ще у дитячому садку загорілися грою. "Вони любили виходити з дому о сьомій ранку, щоб мати можливість побігати з м’ячем. Це їхнє життя, їхня доля. Футбол завжди їх об'єднував", – розповідав Дімарко-старший італійським журналістам.

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Овочевий магазин на Порто Романа, 103 та його господаря Джанні Дімарко знають у всій околиці. Колись чоловікові у бізнесових справах допомагали сини Феде та Крістіан, однак нині у хлопців інші турботи. 20-річний Крістіан намагається заслужити довіру в Інтері завдяки оренді в нижчолігову Фйоренцуолу. А Федеріко, старший на п'ять років, невдовзі зіграє у фіналі Ліги чемпіонів.

"Я водив Федеріко на стадіон, починаючи з трьох років. Одного разу він спав, іншого – дивився гру. Тепер між нами діє неписана угода. Син розповідає мені історії з роздягальні, та я все тримаю у секреті. Мій магазин ніколи не перетвориться на спорт-бар", – каже Джанні.

У цьому сезоні Феде прекрасно проявив себе і став ключовим виконавцем Інтера. Якщо торік він був лише гравцем, якого Сімоне Індзагі полюбляв випускати на заміну, то у нинішньому розіграші Серії А тільки Лаутаро Мартінес та Ніколо Барелла зіграли більше за Дімарко.

У Лізі чемпіонів лівий оборонець узагалі повторив асистентський рекорд. Вже зараз в активі Федеріко 5 гольових передач. За даними Opta, Дімарко став лише четвертим захисником, якому підкорилося таке досягнення, починаючи із сезону 2003/2004. Раніше п'ять асистів за один розіграш оформлювали Даріо Срна, Дані Карвахаль та Жорді Альба.

Вперше по-справжньому про Федеріко заговорили у 2016-му. Юнацький чемпіонат Європи (U-19), що відбувся у Німеччині, запам'ятався тріумфом французів із Кіліаном Мбаппе. Італія з Дімарко у складі поступилася тільки у фіналі. Срібні нагороди стали можливими не в останню чергу завдяки голам вихованця Інтера. Чотири м’ячі італійця дозволили йому фінішувати на третій сходинці у списку голеадорів. Цікаво, що три з них він забив з пенальті.

Зрештою, забивати Дімарко любив з дитинства, адже починав як форвард. Невдовзі він змістився на лівий фланг, а тоді опустився ще нижче і зосередився на оборонних обов’язках. У листопаді 2014-го Феде виповнилося 17, а вже наступного місяця він дебютував за Інтер у єврокубках у поєдинку з Карабахом. Стати повноцінним гравцем основи Дімарко не зумів, тож вирушив у пошуках ігрової практики. Оренда в Асколі, далі Емполі, а потім узагалі швейцарський Сьон. Згодом була Парма, повернення в Інтер наприкінці 2019-го і чергова оренда, яка нарешті дозволила хлопцю розкритися. Після двох яскравих сезонів у Вероні він врешті-решт закріпився в Інтері.

Федеріко Дімарко у центрі з родиною / milano.corriere.it

Дебютний гол за "нерадзуррі" подарував багато емоцій Феде: "Він означає дуже багато для мене. З дитинства я йшов на жертви, відмовився від багатьох речей. Я виріс тут, я завжди був у Мілані, за винятком оренд в інші клуби. Моя родина тут. Я дуже щасливий, що повернувся додому. Я був уболівальником Інтера з самого народження, відвідував стадіон, і для мене справжня честь грати у цій футболці".

Трьома роками раніше Дімарко забив інший важливий гол – у ворота Інтера. У поєдинку за Парму Феде вдався шалений (і переможний) удар по воротах рідної команди – він кинувся бурхливо святкувати.

Хлопця добряче розкритикували за емоції, та один із його тренерів на молодіжному рівні Стефано Веккі заступився за Дімарко: "У цього хлопчика футболка Інтера, ніби тату. Мені захотілося сміятися, коли він забив Інтеру, а вони критикували його за святкування. Якщо в ті роки був справжній фанат Інтера у "молодіжці", то це був якраз Федеріко. Він виріс із цими кольорами у серці".

Влітку минулого року Дімарко дебютував за національну збірну і навіть відзначився голом у матчі Ліги націй проти Угорщини. Федеріко ще є куди рости і він має потенціал для того, щоб розкритися ще більше. Хлопець називає своїм кумиром Марсело і каже, що мріє про трофеї з рідним клубом.

"Історія Федеріко Дімарко – це виняткова пристрасть, яка складається з мрій, а також наполегливої праці", – так наприкінці квітня написав офіційний сайт Інтера про одного зі своїх лідерів. Здається, праця дозволила Феде втілити у життя його мрії. І головна з них може реалізуватися 10 червня у фіналі ЛЧ.