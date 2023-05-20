Дженоа заранее гарантировала себе возвращение в Серию А, поэтому домашний матч последнего тура против Бари был полутоварищеским. Также он оказался прощальным для 36-летнего защитника "грифонов" Доменико Кришито.

Соперники выдали сумасшедшую перестрелку 4:3, которую подытожил как раз ветеран. Главный тренер Дженоа Альберто Джилардино выпустил Кришито на последнюю минуту, а Бадель вовремя заработал пенальти. "Миммо" всю карьеру славился качественным исполнением 11-метровых. Не промахнулся и на этот раз, доведя стадион до экстаза.

После финального свистка Кришито зачитал трогательную речь. Легенда "грифонов" в элите уже не сыграет, поскольку решил начать тренерскую работу с юношеской командой.

Доменико остановился на таких цифрах в футболке Дженоа – 291 матч, 31 гол и 13 ассистов. Также есть 26 поединков за сборную Италии. Помимо генуэзцев защитник успел поиграть за Ювентус, питерский Зенит и Торонто. Кришито пересекался с Андреем Шевченко в ужасном сезоне 2021/22, завершившемся вылетом Дженоа из элиты. Полугодовалый опыт в МЦС ветерану не понравился, и он уже тогда объявлял о завершении карьеры. Впрочем, сердце подсказало вернуться к Дженоа еще раз, чтобы поставить красивую точку и помочь команде вернуться в Серию А.

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