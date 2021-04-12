43-летний специалист возглавил Каррарезе, сообщает официальный сайт клуба.

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Скромный тосканский коллектив проводит посредственный сезон в Серии C. "Мраморные" занимают 15-е место в группе А дивизиона, опережая зону вылета всего на 1 очко. У Ди Натале небольшой опыт работы после завершения игровой карьеры. В 2018 году он присоединился к структуре Специи, а в 2019-2020 гг. работал с командой U-19 "орлят".

Антонио Ди Натале является воспитанником Эмполи, а легендарной фигурой стал в составе Удинезе. В рядах фриульцев экс-форвард провел 12 сезонов, выступал в Лиге чемпионов и был составной частью сборной Италии на Евро-2012 (проигранный Испании финал).

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