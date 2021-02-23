Екс-нападник низки італійських команд виправданий у справі з імовірною участю у договірних матчах, повідомляє La Repubblica.

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У серпні 2011 році Сіньйорі був арештований за звинуваченням в організації поєдинку з фіксованим результатом у жовтні 2010-го між П'яченцою і Падовою. Тоді ж легенда Серії А був усунений від будь-якої пов'язаної з футболом діяльності. Нарешті через 9,5 років після арешту Сіньйорі почув вердикт суду, який визнав його невинним. Сам колишній форвард уже заявив про бажання повернутися до футбольної сфери.

Джузеппе Сіньйорі виховувався у структурі міланського Інтера, а на дорослому рівні дебютував за Леффе в сезоні 1984/85. Далі в кар'єрі форварда були П'яченца, Тренто, Фоджа, Лаціо, Сампдорія і Болонья. У складі збірної Італії Сіньйорі провів 28 матчів (7 голів) і став віце-чемпіоном планети на ЧС-1994.

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