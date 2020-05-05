Легенда Реала продемонстрував вражаючу колекцію футболок – знайшлося місце і для Шевченка

Знаменитий екс-форвард мадридського Реала та збірної Іспанії Рауль Гонсалес Бланко змусив позаздрити чи не кожного прихильника футболу.

Рауль похизувався зібраною колекцією футболок, яка налічує 49 екземплярів. Збірка охоплює серйозний часовий проміжок – починаючи від Еміліо Бутрагеньйо з 90-х і завершуючи Давідом Вільєю у складі Віссел Кобе. Окрасою колекції іспанця є футболки кумирів мільйонів – Хаві, Торреса, Батістути, Зідана, Джеррарда та інших.

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Не обійшлося і без Андрія Шевченка – футболка Мілана зі знаменитою сімкою на спині розміщена майже по центру. Світлину колекції іспанець виклав в Instagram – цікаво, за скільки такі трофеї можна продати на аукціоні?

Нагадаємо, Рауль виступав за Реал з 1994 по 2010 рік, після чого перейшов у Шальке. У складі мадридців виграв 3 Ліги чемпіонів та 6 разів – Прімеру. Наразі 42-річний екс-форвард тренує молодіжну команду "бланкос".

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