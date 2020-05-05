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Легенда Реала продемонстрировал впечатляющую коллекцию футболок – нашлось место и для Шевченко

21:09 67 Читати українською
Легенда Реала продемонстрировал впечатляющую коллекцию футболок – нашлось место и для Шевченко
Шевченко и Рауль / УЕФА

Знаменитый экс-форвард мадридского Реала и сборной Испании Рауль Гонсалес Бланко заставил позавидовать чуть ли не каждого поклонника футбола.

Рауль похвастался собранной коллекцией футболок, которая насчитывает 49 экземпляров. Сборка охватывает серьезный временной промежуток – начиная от Эмилио Бутрагеньо с 90-х и заканчивая Давидом Вильей в составе Виссел Кобе. Украшением коллекции испанца являются футболки кумиров миллионов – Хави, Торреса, Батистуты, Зидана, Джеррарда и других.

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Не обошлось и без Андрея Шевченко – футболка Милана со знаменитой семеркой на спине размещена почти по центру. Фотографию коллекции испанец выложил в Instagram – интересно, за сколько такие трофеи можно продать на аукционе?

Напомним, Рауль выступал за Реал с 1994 по 2010 год, после чего перешел в Шальке. В составе мадридцев выиграл 3 Лиги чемпионов и 6 раз – Примеру. Сейчас 42-летний экс-форвард тренирует молодежную команду "бланкос".

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Que buenos recuerdos!!️

Допис, поширений Raúl González (@raulgonzalez)

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Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Испания Милан Милан Андрей Шевченко Андрей Шевченко Рауль Рауль
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