Легенда Реала продемонстрировал впечатляющую коллекцию футболок – нашлось место и для Шевченко

Знаменитый экс-форвард мадридского Реала и сборной Испании Рауль Гонсалес Бланко заставил позавидовать чуть ли не каждого поклонника футбола.

Рауль похвастался собранной коллекцией футболок, которая насчитывает 49 экземпляров. Сборка охватывает серьезный временной промежуток – начиная от Эмилио Бутрагеньо с 90-х и заканчивая Давидом Вильей в составе Виссел Кобе. Украшением коллекции испанца являются футболки кумиров миллионов – Хави, Торреса, Батистуты, Зидана, Джеррарда и других.

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Не обошлось и без Андрея Шевченко – футболка Милана со знаменитой семеркой на спине размещена почти по центру. Фотографию коллекции испанец выложил в Instagram – интересно, за сколько такие трофеи можно продать на аукционе?

Напомним, Рауль выступал за Реал с 1994 по 2010 год, после чего перешел в Шальке. В составе мадридцев выиграл 3 Лиги чемпионов и 6 раз – Примеру. Сейчас 42-летний экс-форвард тренирует молодежную команду "бланкос".

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