Представитель эпохи "галактикос" потерял работу из-за неудовлетворительных результатов команды, сообщает AS.

Сельта уволила главного тренера – команда с ужасной серией без побед зависла над зоной вылета

Лас Росас под руководством Эльгеры провалил старт соревнований в Сегунде B. Мадридская команда не одержала ни одной победы в четырех турах чемпионата, проиграв 3 поединка. Последней каплей для боссов Лас Росаса стало поражение от столичного Интернасьоналя в воскресенье (0:1) и последнее место в подгруппе.

Напомним, что Иван Эльгера начал тренерскую карьеру перед сезоном 2020/21. Ранее он работал экспертом на телевидении.

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