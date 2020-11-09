Сельта звільнила головного тренера – команда з жахливою серією без перемог зависла над зоною вильоту
Слабкі результати в останніх матчах змусили керівництво Сельти позбутися головного тренера.
Галісійці на своєму офіційному сайті оголосили про звільнення Оскара Гарсії та його тренерського штабу.
Сельта на виїзді не змогла перемогти Ельче
47-річний фахівець очолив команду по ходу минулого сезону і зміг втримати Сельту в еліті. Втім, нова кампанія розпочалася для "небесно-блакитних" жахливо – одна перемога у 9 турах і 17 місце. Востаннє Сельта здобувала три очки ще 19 вересня у поєдинку проти кризової Валенсії.
Нагадаємо, зараз розпочнеться двотижнева пауза на збірні, тому галісійці матимуть достатньо часу для пошуків нового тренера та його знайомства з командою.
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