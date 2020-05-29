Ельгера розпочав тренерську кар'єру в Сегунді B

"Вершкова" відповідь на перше призначення Віктора Вальдеса. Колишній оборонець мадридського Реала Іван Ельгера очолив Лас Росас.

Легенда "галактікос" отримав перше призначення. Із нового сезону він буде головним тренером Лас Росаса, повідомляє офіційний сайт клубу.

Вальдес офіційно очолив іспанський клуб

Це перший тренерський досвід для 45-річного Ельгери. Він закінчив тренерські курси після завершення ігрової кар'єри, але спочатку зосередився на роботі на телебаченні, коментуючи матчі Прімери. На вимушену паузу Лас Росас пішов у зоні вильоту Сегунди B (група 1), проте має шанси на збереження прописки. У цьому ж дивізіоні виступає дубль Реала – Кастілья.

Іван Ельгера був провідним виконавцем мадридців на початку 2000-х. Він провів 8 сезонів на Бернабеу та здобув із "вершковими" 3 титули чемпіона Іспанії та 2 кубки Ліги чемпіонів.

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