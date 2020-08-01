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Легенда НБА Тоні Паркер увійшов до ради директорів Ліона

10:25 - Читать на русском
Легенда НБА Тоні Паркер увійшов до ради директорів Ліона
Тоні Паркер / AFP

Колишня зірка Національної баскетбольної асоціації Тоні Паркер розпочав кар'єру функціонера у французькому футболі.

Екс-перший номер Сан-Антоніо став членом ради директорів Ліона, повідомляє Eurohoops.

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Президент Ліона Жан-Мішель Ола запланував покинути свою посаду в 2023 році. Ексцентричний функціонер бачить Паркера своїм спадкоємцем. Колишній баскетболіст уже має управлінський досвід. Із 2014-го він є президентом ліонського баскетбольного клубу АСВЕЛ – одного з місцевих грандів.

До слова, сезон 2019/20 через пандемію коронавірусу завершився провалом Ліоном. "Ткачі" не зуміли пробитися у єврокубки ні через чемпіонат, ні через внутрішні кубки.

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Теги
Франція Жан-Мішель Ола НБА Ліон Ліон
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