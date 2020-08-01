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Легенда НБА Тони Паркер вошел в совет директоров Лиона

10:26 - Читати українською
Легенда НБА Тони Паркер вошел в совет директоров Лиона
Тони Паркер / AFP

Бывшая звезда Национальной баскетбольной ассоциации Тони Паркер начал карьеру функционера во французском футболе.

Экс-первый номер Сан-Антонио стал членом совета директоров Лиона, сообщает Eurohoops.

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Президент Лиона Жан-Мишель Ола запланировал покинуть свой пост в 2023 году. Эксцентричный функционер видит Паркера своим преемником. Бывший баскетболист уже имеет управленческий опыт. С 2014-го он является президентом лионского баскетбольного клуба АСВЕЛ – одного из местных грандов.

К слову, сезон 2019/20 из-за пандемии коронавируса завершился провалом Лиона. "Ткачи" не сумели пробиться в еврокубки ни через чемпионат, ни через внутренние кубки.

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Теги
Франция Жан-Мишель Ола НБА Лион Лион
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