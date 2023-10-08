Арсенал вирвав перемогу над Манчестер Сіті (1:0) у центральному матчі 8 туру АПЛ. Звіт про поєдинок і гру Олександра Зінченка читайте на "Футбол 24".

Манчестер Сіті виграв у Арсенала 12 попередніх матчів чемпіонату. Мікелю Артеті не вдавалося настільки здивувати Гвардіолу, щоб відібрати очки, але перемога по пенальті в Суперкубку Англії вже була. Обидві команди підійшли до очної зустрічі з серйозними кадровими втратами: чинні чемпіони змушені обходитися без Родрі та де Брюйне, а віцечемпіони не могли розраховувати на лідера Саку.

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Арсенал поплив під пресингом

Старт зустрічі залишився за Манчестер Сіті. Гості впевнено комбінували. Пеп довірив місце в центрі Льюїсу, але молодий універсал висувався вище, а Сілва задавав напрямок атакам з позиції Родрі. Втім, позиційні розіграші Сіті були не настільки гострими, як пресинг. "Містяни" отримували моменти, високо зустрічаючи суперника.

Артета планував будувати атаки від власних воріт через короткий пас. Під такий задум навіть Жоржінью з'явився в опорній зоні. Але команда виявилася не готовою до тиску Ман Сіті. Захисники не встигали звільнятися від м'яча, а Райя жахливо нервував. Дві помилки голкіпера – двічі міг забивати Альварес.

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Найкращі шанси Манчестер Сіті все ж створив після одного кутового у виконанні Фодена. Райс на лінії зупинив м'яч, коли пробивав Гвардіол. За мить Аке вивалився на ворота, скориставшись скидкою Холанда, однак не влучив у ціль.

Суддя зіграв за Манчестер Сіті

З часом Арсенал змінив підхід і почав гра дальніми передачами. Це допомогло перекидати пресинг Сіті та не підставлятися. З виносу Зінченка виник перший момент біля воріт Едерсона – Нкетіа пробив неточно. Ігрової переваги у "канонірів" не було, але грав вирівнялася. Якість футболу не вражала, гольових шансів не виникало.

Все могло змінитися, якби суддя не зіграв за Манчестер Сіті. У середині першого тайму Ковачіч дуже грубо заїхав прямою ногою заїхав у Едегора. Майкл Олівер показав лише жовту картку, а VAR не виправив це рішення. Це ще пів біди. Через кілька хвилин Матео ідентичним підкатом ззаду врізав по Райсу. Цей фол також міг претендувати на пряму червону, але арбітр не виписав навіть другу жовту!

Артета замінами виграв матч

Артета відразу по перерві випустив Мартінеллі. Бразилець дав імпульс команді. Господарі підняли темп, жорсткіше зустрічали суперників і заходили у штрафний майданчик. Хоч ініціатива опинилася в руках Арсенала, явних моментів не було.

Футболісти загалом часто помилялися. Багато браку, багато хаосу. Манчестер Сіті завдав 4 ударів за весь матч. Статистика xG красномовна: 0,55 – 0,56. І все ж Арсенал досяг свого!

На останніх хвилинах ентузіазм "канонірів" був винагороджений. Якщо Сіті інертно чекав фінального свистка, то Арсенал рвався вперед. Зіграли всі заміни Артети. Партей закинув з глибини, Томіясу скинув на Хаверца, той віддав на Мартінеллі, а бразилець з допомогою рикошету забив переможний гол.

Зінченко добре відпрацював

Зінченко вийшов у стартовому складі Арсенала зліва в обороні та епізодами зміщувався в центр під час позиційних атак. Манчестер Сіті, звичайно, не дозволяв спокійно контролювати м'яч, тому багато передач українець не настукав.

З його вертикального пасу розпочалася перша небезпечна атака "канонірів" з ударом Нкетіа. Олександр тричі пробив по чужих воротах (0,08 xG), опинившись на підбираннях перед штрафним. Перші два постріли заблокували, а останні був дуже неточним.

В обороні Зінченко не мав багато роботи. На його фланзі вийшов Альварес, який часто бродив по всьому фронту атаки. Підключався гостро Вокер, однак Сашку допомагав з підстраховками Райс. Тривожно стало тільки з появою Доку. Українець зіграв проти дриблера 7 хвилин і встиг двічі відібрати м'яч, вигравши обидві дуелі. А на 75 хвилині Артета підстрахувався і зняв Зінченка на користь Томіясу.

Арсенал переміг, перервав 12-матчеву серію поразок проти Сіті, набрав 20 очок і піднявся на друге місце АПЛ. Манчестер Сіті вдруге поспіль програв і з 18 балами опустився на третю сходинку.