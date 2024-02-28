О'Ші призначений тимчасовим тренером збірної Ірландії, інформує місцева Асоціація футболу. Колишній захисник Манчестер Юнайтед керуватиме командою у двох найближчих матчах із Бельгією та Швейцарією, які відбудуться в березні.

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Ірландська футбольна Асоціація заявила, що оголосить ім'я нового повноцінного головного тренера команди у квітні. Донедавна О'Ші був помічником Вейна Руні в Бірмінгемі. Також у Джона є досвід роботи помічником тренера в Сток Сіті та Редінгу.

Будучи гравцем, Джон провів за збірну Ірландії 118 матчів.

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