Ірландська футбольна асоціація ухвалила рішення не продовжувати співпрацю з головним тренером національної команди Стівеном Кенні, який пропрацював з командою 3,5 років. Це – відгомін невдалого виступу команди у відборі до Євро-2024. Збірна Ірландії посіла передостаннє четверте місце в групі В, випередивши лише команду Гібралтару.

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Ірландська FA зазначила, що Кенні виконав хорошу роботу в перехідний період для національної команди – тренер істотно омолодив склад і заклав фундамент для майбутніх успіхів.

У вівторок, 21 листопада Ірландія зіграла товариський матч із Новою Зеландією (1:1), за підсумками якого Кенні висловив бажання продовжити роботу з командою. При цьому тренер визнав, що йому навряд чи запропонують продовження угоди.

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